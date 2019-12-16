Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на еду, досуг и вредные привычки

Исследование показало, какая часть бюджета семей уходит на продукты, спиртное и отдых.

Россияне тратят 30% своего бюджета на еду. Ещё выше эти показатели в Румынии, там тратят треть. На Украине на продукты уходит половина. Такие данные следуют из рейтинга, составленного РИА "Новости".

Эксперты исследовали 40 европейских государств на предмет расходов семей на питание по итогам 2018 года. Россия заняла 31-е место. В лидерах оказался Люксембург, в аутсайдерах — Незалежная, там наивысшие показатели расходов на еду относительно семейного бюджета.

В верхних строчках рейтинга оказались также Нидерланды, Великобритания (10,6%) и Финляндия (11,7%). В конце располагаются Казахстан (47,6%), Молдавия (43,8%) и Белоруссия (36,3%).

Также было исследовано, какой процент бюджета семей расходуется на спиртное и табак. Россия в этом списке на 25-м месте (3%). Меньше всего на вредные привычки тратит Люксембург, Португалия, Кипр и Молдавия. Больше всего — Румыния, Болгария и Сербия.

Эксперты оценили расходы на досуг и культуру. В лидерах Швеция (18,7%), Великобритания (13%) и Австрия (11,5%). Отмечается, что в некоторых благополучных европейских странах на развлечение уходит даже больше, чем на еду. В РФ этот показатель составляет 7,7 процента от всех доходов домохозяйства, а самые маленькие параметры затрат — в Молдавии и Казахстане.

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