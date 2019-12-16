Бузова показала наряд, в котором не поняла, "рыбка" она или "ёлочка"

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Телеведущая и певица Ольга Бузова выложила в своём аккаунте в "Инстаграме" видео с финала конкурса "Человек года" на проекте "Дом-2". На кадрах инста-дива предстала в обтягивающем длинном платье с блёстками.

Такой вот у меня образ. Мы не можем понять: я ёлочка, рыбка, русалка или гуппи?

Ольга Бузова

Она показала не только глубокое выразительное декольте, но и свой образ в полный рост, засняв видео в зеркале. Элегантность образа ведущей подчеркнули изящные чёрные туфли на каблуке.

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