Педиатр рассказала о новом "гламурном" способе родов

Во время кесарева сечения врачи разрешили некоторым матерям самим доставать ребёнка из разреза.

В эфире радиостанции "Говорит Москва" врач-педиатр, председатель правления общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая рассказала про новый способ родов, который в последнее время становится всё более популярным, — "гламурное" кесарево сечение.

— Во время кесарева сечения у женщины убирают пелёнку, которая обычно стоит между женщиной и её животом. На женщину надеваются перчатки (отсюда слово "гламурное" кесарево) — и дальше она сама руками достаёт ребёнка из живота и прикладывает себе к груди, — пояснила Буцкая.

Отмечается, что мода на такие операции пришла в Россию с Запада, где акушерство — это коммерческое направление. Его практикуют те женщины, которые хотят, чтобы их руки первыми взяли ребёнка при рождении.

Специалисты утверждают, что подобная операция возможна только при проведении планового хирургического вмешательства, при особых показаниях медиков. Многие мамочки идут на такой способ родов по принципу "если уж всё равно назначено кесарево — то пусть будет "гламурное" кесарево".