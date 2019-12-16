В Испании футбольный матч прервали из-за оскорблений в адрес украинского игрока

Футбольный матч Второго дивизиона чемпионата Испании по футболу между "Альбасете" и "Райо Вальекано" в Мадриде прервали из-за оскорблений в адрес украинского игрока Романа Зозули, сообщает пресс-служба лиги.

— Ла Лига выражает согласие с решением, принятым Хосе Антонио Лопесом Тока, судьёй матча между "Райо Вальекано" и "Альбасете", об остановке встречи по просьбе двух команд после серьёзных оскорблений и угроз в течение первого тайма в адрес Романа Зозули, игрока клуба "Альбасете", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в первом тайме болельщики начали выкрикивать нацистские кричалки в адрес Зозули. На этом фоне игроки "Альбасете" не хотели выходить на поле после перерыва.

Лига также сообщила, что продолжает борьбу с насилием, расизмом и ксенофобией на стадионах страны.

Не всё спокойно с этим и на Украине. Лайф рассказывал, как во время матча "Динамо" из Киева и "Шахтёра" болельщики столичной команды неоднократно выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес бразильских игроков горняков, чем довели до слёз одного из них.