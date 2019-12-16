СМИ: Популярность советских ёлочных игрушек стремительно растёт, как и их цена

Особенно ценны для коллекционеров серии "Сказки Пушкина" и "Чиполлино", стоимость одной фигурки может перевалить за 100 тысяч рублей.

Популярность советских ёлочных украшений стремительно растёт, их стоимость за последние годы возросла в 10 раз, а продажи увеличились на 10–15%. В обычное время коллекционеры приобретают 2–2,5 тысячи игрушек в месяц, а к Новому году эта цифра в два раза больше, сообщают "Известия".

В основном это экземпляры, созданные после войны. Например, коллекция "Сказки Пушкина", выпущенная в 1950-х годах, которая является достаточно дорогой. Фигурки выдувались из стекла и расписывались вручную, что и обуславливает их высокую стоимость.

Особой популярностью пользуются игрушки серии "Чиполлино", самая дорогая фигурка оценивается в 120 тысяч рублей. Многие изделия продаются отдельно, но коллекционеры могут приобрести за 600 тысяч рублей весь набор.

Антикварные ёлочные украшения начала XX века производились из простых материалов, например картона и ваты, они хорошо сохраняются и достаточно дорого стоят, одну из таких игрушек продали на аукционе за 28,5 тысячи рублей. Однако их количество на торгах уменьшается, а ценность возрастает.

Коллекционеры находят игрушки на западных и российских аукционах, крупных собирателей в России около 30. В соцсетях также создано много тематических групп, где продаются и обмениваются экземпляры. Некоторые музеи заинтересованы в создании выставок ёлочных украшений. Как отмечают эксперты, в фондах таких коллекций нет, поскольку ранее они не представляли особой ценности.