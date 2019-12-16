СМИ: Популярность советских ёлочных игрушек стремительно растёт, как и их цена

90

Фото © Михаил Терещенко / ТАСС

Особенно ценны для коллекционеров серии "Сказки Пушкина" и "Чиполлино", стоимость одной фигурки может перевалить за 100 тысяч рублей.

Популярность советских ёлочных украшений стремительно растёт, их стоимость за последние годы возросла в 10 раз, а продажи увеличились на 10–15%. В обычное время коллекционеры приобретают 2–2,5 тысячи игрушек в месяц, а к Новому году эта цифра в два раза больше, сообщают "Известия".

В основном это экземпляры, созданные после войны. Например, коллекция "Сказки Пушкина", выпущенная в 1950-х годах, которая является достаточно дорогой. Фигурки выдувались из стекла и расписывались вручную, что и обуславливает их высокую стоимость.

<p>Игрушки серии &#34;Сказки Пушкина&#34; из коллекции Юлии Султановой. Фото © <a href="https://lintu.biz/" target="_blank">lintu.biz</a></p>

Особой популярностью пользуются игрушки серии "Чиполлино", самая дорогая фигурка оценивается в 120 тысяч рублей. Многие изделия продаются отдельно, но коллекционеры могут приобрести за 600 тысяч рублей весь набор.

<p>Игрушки серии &#34;Чиполлино&#34;. Фото © <a href="https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIg47N37jmAhVlxaYKHTL9B68Qjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F708120741382715788%2F&psig=AOvVaw16vSb2vBOwuGTk6-tWSupz&ust=1576536847410496" target="_blank">Pinterest</a></p>

Антикварные ёлочные украшения начала XX века производились из простых материалов, например картона и ваты, они хорошо сохраняются и достаточно дорого стоят, одну из таких игрушек продали на аукционе за 28,5 тысячи рублей. Однако их количество на торгах уменьшается, а ценность возрастает.

<p>Дореволюционная игрушка. Фото © <a href="https://meshok.net/" target="_blank">meshok.net</a></p>

Коллекционеры находят игрушки на западных и российских аукционах, крупных собирателей в России около 30. В соцсетях также создано много тематических групп, где продаются и обмениваются экземпляры. Некоторые музеи заинтересованы в создании выставок ёлочных украшений. Как отмечают эксперты, в фондах таких коллекций нет, поскольку ранее они не представляли особой ценности.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×