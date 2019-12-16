Петербургский суд рассмотрит апелляцию на арест доцента-расчленителя Соколова

Адвокат также намерен настаивать на том, чтобы суд в качестве меры пресечения выбрал домашний арест.

В понедельник, 16 декабря, пройдёт заседание городского суда Санкт-Петербурга по обжалованию ареста историка Олега Соколова, убившего и расчленившего свою аспирантку и сожительницу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Объединённую пресс-службу городских судов Санкт-Петербурга.

— Апелляционная жалоба на постановление Октябрьского районного суда от 11.11.2019 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Олегу Соколову будет рассмотрена в Санкт-Петербургском городском суде 16.12.2019 в 12:30, — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Ранее адвокат доцента СПбГУ Александр Почуев сообщал, что его заявление рассмотрят 5 декабря. Несмотря на поданное защитой обжалование, сам обвиняемый, по словам Почуева, с выбранной мерой пресечения в два месяца ареста согласен.

— Но я как адвокат имею право подать на обжалование, и я этим правом воспользовался. На ходатайстве стоит только моя подпись, Соколов её не прописывал, — подчеркнул Почуев.

Он также намерен настаивать на том, чтобы суд в качестве меры пресечения выбрал домашний арест.

В настоящее время историк находится в Москве в Центре психиатрии и наркологии имени Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Она продлится до следующего года.

Напомним, Олег Соколов убил свою аспирантку Анастасию Ещенко в ночь на 8 ноября текущего года. С погибшей его связывали романтические отношения. На следующий день, 9 ноября, Соколова задержали, когда он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку.

Тем временем доцент намерен снова взяться за перо и написать книгу-исповедь. Ранее сегодня стало известно, что в центре повествования будет любовь.