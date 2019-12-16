Астролог рассказала, какие наряды выбрать разным знакам зодиака в 2020 году

По её словам, крыса очень требовательна к нарядам и ценит изысканность и сочетаемость в одежде. А ещё ей больше по нраву натуральные ароматы (лотос или миндаль), чем дорогие духи.

О том, как следует одеваться в новом году представителям знаков зодиака, в эфире радио Sputnik рассказала астролог Вера Хубелашвили. По её мнению, таким образом можно будет "получить благосклонность" от символа года — металлической крысы.

Чтобы добиться финансового успеха, огненным знакам зодиака — Льву, Овну и Стрельцу — стоит обратить внимание на золотые или позолоченные аксессуары.

— Это будет давать большие возможности. В одежде обязательно должно быть удобно, в украшениях не должно быть тривиальной скромности. Эти знаки привыкли быть лидерами, любят быть заметными. Крыса будет приветствовать их подход к самовыражению, — подчеркнула фешен-астролог.

Представителям земных знаков зодиака — Тельцу, Козерогу и Деве — Хубелашвили порекомендовала одеваться поскромнее или использовать в гардеробе винтажные наряды и одежду ручной работы.

— У них идёт противоположное отношение к моде, они, наоборот, будут радовать хозяйку года своей скромностью, более сдержанными нарядами, простотой и элегантностью. Крыса будет это уважать. В дополнение к этому можно позволить себе винтажную моду и наряды, — отметила эксперт.

В свою очередь, знаки воздуха — Близнецы, Весы и Водолей — должны попробовать необычные аксессуары, считает астролог.

— Это могут быть эксклюзивные поделки, украшения для волос, ремни, повязки. Из одежды я бы порекомендовала что-то блестящее, — сказала Хубелашвили.

Фешен-астролог также посоветовала водным знакам — Рыбам, Раку и Скорпиону — избавиться от бесформенной одежды, а вместо неё носить обтягивающие наряды.

— Из обуви для водных знаков предпочтителен каблук, он будет подчёркивать их сексапильность. <...> Украшения необязательно должны быть дорогими, но должны быть изысканными, — порекомендовала эксперт.