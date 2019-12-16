Корнелюк поблагодарил Ротару за выступление в России: Она была и будет всегда

Музыкант Игорь Корнелюк поблагодарил певицу Софию Ротару за выступление на концерте "Легенды Ретро FM" в Москве, сообщает Пятый канал.

Он был на выступлении вместе с ней и отметил, что звезда выступила блестяще.

Певец похвалил выступление Ротару и её внешний вид, он подчеркнул, что артистка молода, стройна и совсем не меняется с годами.

— Это та категория артистов, которые… Я не помню той эпохи, когда её не было, и мне кажется, что она была всегда и будет всегда, — заключил Корнелюк.

Ранее сама София Ротару поделилась впечатлениями от выступления на концерте в России и заявила, что "счастлива, как никогда".

Напомним, в прошлом году певица отказалась от участия в "Песне года" из-за военного положения на Украине. Однако её представители объяснили отказ состоянием здоровья певицы. В этом году артистка решила вернуться с концертами в Россию.