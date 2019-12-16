Пентагон прокомментировал заявление Эрдогана о возможном закрытии базы Инджирлик

Турцию призвали проводить "более конструктивную" политику в отношении российских ЗРК С-400.

В Пентагоне прокомментировали заявление лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном закрытии базы Инджирлик для США, сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что американское присутствие осуществляется только с разрешения Анкары, и призвали власти проводить "более конструктивную" политику в отношении российских С-400 и "других сфер разногласий".

— Мы рассматриваем статус наших сил в Турции как символ нашей многолетней приверженности сотрудничеству и защите нашего союзника по НАТО и стратегического партнёра, — подчеркнул представитель Пентагона.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что базы Инджирлик и Куреджик могут быть закрыты для США, если Вашингтон решит ввести санкции против страны.