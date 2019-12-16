Глава МВД Эстонии назвал нового премьер-министра Финляндии "продавщицей"

Глава МВД Эстонии Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин на пост премьер-министра Финляндии и назвал её "продавщицей", сообщает TRE Raadio.

— Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди тоже выбились в члены правительства, — подчеркнул политик.

10 декабря парламент утвердил Марин на должность премьер-министра страны, ранее она возглавляла Министерство транспорта и связи Финляндии.

34-летняя представительница партии социал-демократов стала самым молодым действующим премьер-министром в мире и самым молодым главой правительства в финской истории.