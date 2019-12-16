Британские учёные призвали не врать при указании пола в переписи населения

Порядка 80 британских экспертов заявили, что перепись населения станет ненадёжной, если разрешить людям самим идентифицировать свой пол. Об этом пишет газета The Daily Mail.
В Великобритании перепись населения проводится каждые десять лет. Её цель, как и во всех других странах, — как можно точнее проанализировать статистику населения. Однако некоторые из опрошенных указывают в графе "пол" не тот, что отмечен у них в документах, что мешает адекватности исследований учёных.
Эксперты подчёркивают: важно отмечать свой настоящий пол для того, чтобы такие ключевые исследования, как разница доходов у мужчин и женщин, были как можно более точны.
Учёные направили в соответствующий государственный орган заявление о том, что запрет на "самоопределение" пола при опросах поможет избавиться от этой проблемы. Они также отмечают, что понятия "пол" и "гендерная идентичность" должны быть разграничены.
При этом некоторые из подписавших заявление учёных пожелали не называть свои имена, чтобы их не посчитали трансфобными.
В Управлении национальной статистики (ONS), которое проводит перепись, в ответ на документ предложили включить в перечень вопросов графу о гендерной идентичности для тех, кто достиг 16-летнего возраста.
Однако общественность стала сопротивляться, ссылаясь на то, что анкета — один из способов самовыражения трансгендеров. В ответ на это учёные заявили, что это всё равно не поможет сделать данные более правдивыми.
Уточняется, что различные проекты по решению представленной проблемы будут внесены на рассмотрение в парламент уже в следующем году. Ближайшая перепись населения в Великобритании пройдёт в 2021 году.
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