Британские учёные призвали не врать при указании пола в переписи населения

При этом некоторые учёные, подписавшие соответствующее заявление, пожелали не называть свои имена, чтобы их не посчитали трансфобными.

Порядка 80 британских экспертов заявили, что перепись населения станет ненадёжной, если разрешить людям самим идентифицировать свой пол. Об этом пишет газета The Daily Mail.

В Великобритании перепись населения проводится каждые десять лет. Её цель, как и во всех других странах, — как можно точнее проанализировать статистику населения. Однако некоторые из опрошенных указывают в графе "пол" не тот, что отмечен у них в документах, что мешает адекватности исследований учёных.

Эксперты подчёркивают: важно отмечать свой настоящий пол для того, чтобы такие ключевые исследования, как разница доходов у мужчин и женщин, были как можно более точны.

Учёные направили в соответствующий государственный орган заявление о том, что запрет на "самоопределение" пола при опросах поможет избавиться от этой проблемы. Они также отмечают, что понятия "пол" и "гендерная идентичность" должны быть разграничены.

При этом некоторые из подписавших заявление учёных пожелали не называть свои имена, чтобы их не посчитали трансфобными.

В Управлении национальной статистики (ONS), которое проводит перепись, в ответ на документ предложили включить в перечень вопросов графу о гендерной идентичности для тех, кто достиг 16-летнего возраста.

Однако общественность стала сопротивляться, ссылаясь на то, что анкета — один из способов самовыражения трансгендеров. В ответ на это учёные заявили, что это всё равно не поможет сделать данные более правдивыми.

Уточняется, что различные проекты по решению представленной проблемы будут внесены на рассмотрение в парламент уже в следующем году. Ближайшая перепись населения в Великобритании пройдёт в 2021 году.