Разработчики запросили у "Роскосмоса" 18 миллиардов на доработку корабля "Орёл"

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" запросила у "Роскосмоса" дополнительные 18 миллиардов рублей на доработку пилотируемого транспортного корабля "Орёл", который предназначен для полётов к Луне, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы организации.

— Выделить дополнительные средства в объёме 18,1 миллиарда рублей по госконтракту ОКР "ППТК" (ЛКИ-1) (опытно-конструкторская работа "Перспективный пилотируемый транспортный корабль" ("Лётно-конструкторские испытания — 1"). — Прим. Лайфа), — отмечается в сообщении.

Средства пойдут на разработку системы аварийного спасения корабля, на системы исполнительных органов спуска, управления движением и навигацией, бортовых измерений, электроснабжения, жизнеобеспечения экипажа, на двигательную установку.

Ранее сообщалось, что корабль "Орёл", первый запуск которого планируется в 2023 году, оказался слишком тяжёлым для вывода на орбиту.