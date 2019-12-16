На Сахалине назвали недопустимым призыв считать Курилы японскими

Депутат Сахалинской областной думы Максим Козлов заявил, что считает недопустимым призыв объявить все Курильские острова японской территорией, сообщает РИА "Новости".

— Считаю, подобного рода риторика не имеет места быть. Со своей стороны Япония не имеет права требовать Курильские острова у России. Это наша территория, мы активно работаем на ней, развиваем экономику и инфраструктуру, придаём огромное значение и самому архипелагу, и проживающим там людям, — отметил политик.

Он подчеркнул, что такие требования невозможны и некорректны в таком формате, о чём заявлялось уже не раз, однако, по его словам, Россия рассматривает варианты сотрудничества с Японией на Курилах.

Напомним, глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии предложил на переговорах с Россией выразить позицию, что весь Курильский архипелаг "является японской территорией". Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что призыв объявить Курильские острова территорией Японии подрывает доверие стран друг к другу, а глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал предложение делом японской внутренней политики.