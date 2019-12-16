На Сахалине назвали недопустимым призыв считать Курилы японскими

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Курильские острова. Фото © Flickr / Kirill Voloshin

Депутат Сахалинской областной думы Максим Козлов заявил, что считает недопустимым призыв объявить все Курильские острова японской территорией, сообщает РИА "Новости".

Считаю, подобного рода риторика не имеет места быть. Со своей стороны Япония не имеет права требовать Курильские острова у России. Это наша территория, мы активно работаем на ней, развиваем экономику и инфраструктуру, придаём огромное значение и самому архипелагу, и проживающим там людям, отметил политик.

Он подчеркнул, что такие требования невозможны и некорректны в таком формате, о чём заявлялось уже не раз, однако, по его словам, Россия рассматривает варианты сотрудничества с Японией на Курилах.

Напомним, глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии предложил на переговорах с Россией выразить позицию, что весь Курильский архипелаг "является японской территорией". Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что призыв объявить Курильские острова территорией Японии подрывает доверие стран друг к другу, а глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал предложение делом японской внутренней политики.

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