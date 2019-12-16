Депутат Рады заявил, что некоторые украинцы говорят по-русски лучше россиян

На Украине русский язык знают лучше, чем в России. С таким заявлением выступил депутат фракции Верховной рады Украины "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.

Таким образом он высказался в адрес украинского закона о государственном языке, по которому официально языком почти всех сфер общественной жизни признаётся украинский, остальные — запрещены. По мнению парламентария, таким образом власти не просто не сплотят народ, а наоборот — разъединят его.

— Все страны борются за расширение территории своего влияния. Почему мы так легко себя ограничиваем в возможностях идти дальше и расширяться? Да у нас люди говорят по-русски красивее, грамотнее, чем многие россияне, да мы можем защищать русскоговорящее население в России. Так давайте использовать наши преимущества, а не ослаблять себя, — заявил Павленко.

Ранее депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский внёс в Раду инициативу об отмене закона о государственном языке. Это связано с рекомендациями комиссии Совета Европы в адрес украинских властей отложить закон о госязыке и заняться разработкой закона о языковых меньшинствах.

Напомним, экс-президент Незалежной Пётр Порошенко незадолго до ухода с поста подписал закон о государственном языке, по которому украинцы обязаны использовать государственный язык во всех сферах жизни. С сентября 2020 года даже все русскоязычные школы страны перейдут на украинский язык обучения.