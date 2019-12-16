Власти Казахстана опровергли информацию о переименовании Алматы

Власти Казахстана опровергли информацию о том, что президент Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение писателя, поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова переименовать город Алма-ату (Алматы — казах.), об этом заявил в "Телеграме" советник государственного лидера Ерлан Карин.

— Олжас Сулейменов — давний сторонник идеи переименования южной столицы. Однако то, что он упомянул об этой идее на встрече с президентом, не означает, что глава государства поддерживает её, — отметил он.

Советник также добавил, что президент видит необходимость сконцентрироваться на более актуальныx задачаx развития города и полагает, что такие вопросы решаются только на основе позиции большинства жителей.

О том, что столица Казахстана не будет переименовываться, заявил также мэр города Бахытжан Сагинтаев на своей странице в "Инстаграме". Он подчеркнул, что в акимате на повестке дня этот вопрос не стоит. Олжас Сулейменов ранее сообщал, что городской глава также поддержал его инициативу.

Напомним, 15 декабря писатель и общественный деятель Олжас Сулейменов заявил, что президент Токаев во время встречи с ним согласился с предложением вернуть городу историческое название Алма-Ата.