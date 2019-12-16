В списке даже Австралия. Россияне рассказали, куда хотят поехать на Новый год

При этом для большинства всё-таки важно, чтобы праздник сопровождала соответствующая атрибутика.

В этом году россияне выбирают новогодние путешествия по стране чаще, чем за рубеж. Об этом свидетельствуют данные сервиса Maps.Me и портала ResearchMe, на которые ссылается РИА "Новости".

Отмечается, что абсолютное большинство опрошенных (88%) не планирует выезжать из страны на праздники. Популярность внутреннего туризма возросла на 13% по сравнению с 2018 годом. При этом половина респондентов даже не собирается покидать свой регион — они проведут выходные за городом.

Среди опрошенных популярными направлениями являются Великий Устюг, Москва, Санкт-Петербург, Сочи и города Золотого кольца. Отправиться туда желает порядка 29% россиян. Примерно такое же количество (27%) хочет провести Новый год в Европе — во Франции, Германии или Италии, а вот 12% хотели бы отправиться в Австралию.

При этом больше чем для половины респондентов (59%) важно, чтобы праздник сопровождался всеми привычными атрибутами: наряженной ёлкой, оливье, шампанским и мандаринами.

— Каждый пятый (19%), признавая их важность, всё-таки предпочитает наряжать ёлку в тёплом климате или даже заменить её на пальму. А 17% не придают значения традициям и просто хотят сбежать от новогодней суеты к морю, причём среди аудитории старше 35 лет доля таких "беглецов" выше, — говорится в релизе исследования.

Чуть больше половины россиян (52%) планируют отправиться в путешествие с семьёй, 29% — со своей второй половинкой, а 24% — с друзьями. Огромные суммы россияне на Новый год тратить не хотят. Так, четверть респондентов (24%) намерены потратить от 10 до 20 тысяч рублей, а пятая часть (18%) — от 20 до 40 тысяч.