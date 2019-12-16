Доцент-расчленитель планировал сыграть свадьбу с убитой аспиранткой

В сентябре он объявил всем своим близким, что Анастасия — его невеста. Соколов рассказал, что очень сильно любил её.

Доцент-расчленитель Олег Соколов признался в интервью "Комсомольской правде", что они с убитой аспиранткой Анастасией Ещенко планировали сыграть свадьбу в апреле и собирались подать заявление в загс 12 ноября, но трагедия произошла за четыре дня до этого.

Экс-преподаватель СПбГУ рассказал, что они с девушкой начали жить вместе с 2018 года, у них не было громких скандалов, а отношения были ровные.

Он сказал, что 15 сентября 2019 года объявил всем близким, что Настя — его невеста, и подчеркнул, что очень сильно любил её.

— Мне всё равно, что говорят обо мне. Это уже не важно. Я убил её и себя тоже, меня уже нет. Для меня сейчас важна светлая память об Анастасии, — добавил Соколов и отметил, что при первой же возможности он бы хотел лично извиниться перед родителями погибшей аспирантки.

Напомним, Олег Соколов убил свою аспирантку Анастасию Ещенко, с которой его связывали любовные отношения, в ночь на 8 ноября. На следующий день, 9 ноября, его задержали, когда он пытался утопить части тела девушки в реке Мойке. Лайф сообщал, что подозреваемый доставлен в Москву на психологическую экспертизу. В настоящее время доцент-расчленитель собирается писать книгу-исповедь.