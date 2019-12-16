В Госдуме предложили расселять ветхое жильё по ипотеке

Жильцов ветхих и аварийных домов планируют расселять по ипотеке со ставкой не выше 3% годовых. Соответствующие поправки в законопроект правительства "О внесении изменений в Жилищный кодекс" предложил внести член Комитета по бюджету Госдумы Дмитрий Юрков. По такой программе первый взнос за жильё ложится на Фонд содействия реформированию ЖКХ, сообщает газета "Известия".

Подчёркивается, что в таких домах живут по большей части малоимущие граждане, поэтому возможность дать им ипотеку на стандартных условиях исключена. При этом плату по ипотеке предлагается ограничить таким образом, чтобы при её ежемесячном погашении на семью оставалось не менее двух прожиточных минимумов.

— Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жильё самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку, — отметил Юрков.

В секретариате вице-премьера РФ Виталия Мутко, куда была направлена поправка, пояснили, что законопроект, в который предложена поправка, будет в скором времени рассмотрен во втором чтении, сейчас он прорабатывается соответствующим профильным комитетом.