На юге Москвы неизвестный ранил ножом продавца магазина в торговом центре

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Фото © Pixabay

На юге Москвы в торговом центре "Прага" неизвестный ранил ножом продавца, сообщает агентство городских новостей "Москва".

Инцидент произошёл по улице Россошанской, дом 3. В ходе ссоры мужчина нанёс несколько ножевых ранений и скрылся.

Продавец был доставлен в реанимацию. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту "з" ч. 2 ст. 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее Лайф сообщал, что в Чебоксарах семнадцатилетняя студентка напала с ножом на заведующую экономико-технологического колледжа.

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