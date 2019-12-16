На юге Москвы неизвестный ранил ножом продавца магазина в торговом центре

На юге Москвы в торговом центре "Прага" неизвестный ранил ножом продавца, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Инцидент произошёл по улице Россошанской, дом 3. В ходе ссоры мужчина нанёс несколько ножевых ранений и скрылся.
Продавец был доставлен в реанимацию. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту "з" ч. 2 ст. 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Ранее Лайф сообщал, что в Чебоксарах семнадцатилетняя студентка напала с ножом на заведующую экономико-технологического колледжа.
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