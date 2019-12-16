Стало известно, какие профессии станут самыми востребованными в 2020 году

Утверждается, что ряд профессий может видоизмениться в новом году под влиянием технологий.

Профессии водителя, рабочего, официанта, повара, курьера и продавца будут пользоваться наибольшим спросом в 2020 году. Об этом говорится в исследовании портала "Работа.ру".

— Российский бизнес осознал, что универсальные специалисты — это не всегда хорошо. В ближайшей перспективе потребность в узкопрофильных кандидатах с высоким уровнем hard skills будет расти, — говорится в исследовании.

В число самых востребованных узких специальностей попали специальности из сфер онлайн-маркетинга, производства, IT и HR. Также отмечается, что в ближайшие 10 лет универсалы по-прежнему будут востребованы для выстраивания коммуникаций между технологиями и человеком.

Кроме того, ряд профессий может видоизмениться в новом году под влиянием технологий, однако человеку по-прежнему не стоит бояться роботов, утверждают эксперты.