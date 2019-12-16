В Москве ожидается тёплая для декабря погода и осадки

Начало рабочей недели встретит москвичей облачной погодой с небольшими осадками. Температура воздуха не изменится и составит два градуса тепла.

Ветер ожидается юго-западный 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление будет немного пониженным и составит 744 миллиметра ртутного столба. Температура в столице будет равна одному — трём градусам тепла, а по области — от нуля до пяти.

При этом до 12:00 16 декабря сохранится жёлтый уровень природной опасности. В области предупреждение продлится до того же времени.

В ночные часы будет наблюдаться порывистый ветер до 15 метров в секунду, температура сохранится такая же, как и в дневные часы.