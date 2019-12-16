Больше половины работодателей не планируют выплачивать новогодние премии

Помимо всего прочего, невыдача премий — один из способов оптимизировать расходы компании.

Более половины работодателей не планируют выплачивать своим подчинённым новогодние премии и так называемую 13-ю зарплату, а каждый третий работодатель премирует лишь отдельных работников. Об этом свидетельствуют данные исследования "Итоги 2019 года и прогнозы на 2020 год на рынке труда" сервиса по подбору персонала "Работа.ру".

Так, выплачивать премии всем будет лишь пятая часть работодателей (19%). 51% вообще никому дополнительной денежной суммы не выдаст, а 30% компаний премируют работников лишь конкретных категорий.

Таким образом, на рынке труда стали тщательнее подбирать кадры для работы в организациях, а сами работодатели стали мотивировать сотрудников расти и развиваться.

— В итоге премии получают наиболее эффективные сотрудники, которые приносят реальный результат для бизнеса, — отмечается в результатах исследования.

Кроме того, невыдача премий — ещё один способ оптимизировать расходы компании.

Опрос сервиса "Работа.ру" проводился среди 4000 человек из экономически активного населения по всей России.