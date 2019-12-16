Россия попала в топ-3 "самых могущественных" стран мира по версии издания из США

На первом месте второй год подряд остаются Соединённые Штаты, а замыкает тройку лидеров Китай.

Россия оказалась в первой тройке самых могущественных стран мира, такой рейтинг опубликовал американский журнал U.S.News.

Лидером оказались Соединённые Штаты, они не сдают свои позиции и, по комментариям издания, находятся в топе с 2018 года. Третья строчка отдана Китаю.

В первую десятку также вошли Германия, Франция, Великобритания, Япония, Саудовская Аравия и Израиль, а замыкает её Южная Корея.

Наименее влиятельными государствами были названы Словакия, Словения, а также Эстония, Латвия и Литва.

При составлении рейтинга учитывался общий ВВП страны и его показатели на душу населения. Отмечается, что "наиболее могущественные страны мира постоянно доминируют в новостных заголовках, имеют большое влияние на политической арене и играют ключевую роль в формировании глобальных экономических моделей".

Ранее в ООН назвали наименее развитые страны мира, в список вошло более 30 африканских стран, а также несколько азиатских и островных государств.