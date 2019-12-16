ФАС предложила ввести преференции для малых российских виноделов

Федеральная антимонопольная служба считает, что малые российские виноделы должны иметь преференции (например, чтобы иметь возможность продвигать свою продукцию), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника контрольно-финансового управления ФАС Владимира Мишеловина.
— Не надо забывать об интересах малых виноделов, фермерских виноградарских хозяйств. Для них тоже должно быть место на рынке, для них также должны быть преференции. В частности, в рамках обсуждения законопроекта шла речь о том, чтобы ослабить ограничения по рекламе российской продукции. Наверное, это правильно, особенно в зонах, где вино производится, — отметил он.
Мишеловин отметил, что россияне хорошо знают иностранные вина, например французские и итальянские, а отечественные часто остаются в тени. Он подчеркнул, что необходимо создавать больше информационных поводов для продвижения малых виноделов, например организовывать выставки и форумы.
Ранее в России предложили продлить продажу отечественного вина до полуночи, снять ограничения на рекламу российского вина и вернуть её на билборды.
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