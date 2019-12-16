СМИ: Самым загруженным днём для аэропортов перед Новым годом станет 30 декабря

Аналитики назвали самый загруженный день в российских аэропортах перед новогодними праздниками, об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

По их словам, в Москве и Санкт-Петербурге больше всего людей планируют авиаперелёты 30 декабря, из столицы вылетит на 63% больше человек, чем в обычные дни, а прилетит — на 30%. В Пулково ожидается на 83% больше вылетающих и на 45% — прибывающих.

В этот же день увеличение пассажиропотока в среднем в три раза будет зафиксировано и на железнодорожных вокзалах.

Исследование было проведено на основании данных, полученных за прошлые годы и согласно количеству билетов, проданных на текущий момент.