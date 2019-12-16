Эксперт рассказал о пользе краткосрочного голодания

Краткосрочное голодание продолжительностью от 12 до 36 часов благотворно влияет на человеческий организм. Об этом RT рассказал доктор медицинских наук, эксперт ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Валерий Сергеев.

Он также перечислил схемы голодания, пользующиеся наибольшей популярностью. Самая щадящая из них — 12/12, когда последний приём пищи происходит в 19:00, а следующий — только в 7:00. Также существует вариант "14/10", тогда ужинать следует в 18 часов, а завтракать не ранее восьми утра. Для набора мышечной массы эффективно будет применить методику "16/8", то есть вечером можно поесть в 16 часов, а утром в 8:00.

Врач отметил, что краткосрочное голодание (то есть не более 36 часов), позволяет "утилизировать" из организма отжившие клетки, снизить массу тела и сократить нагрузку на опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистую систему.

Сергеев добавил, что человеческое тело, не получая питание извне, активизирует защитные силы и перезапускает иммунную систему, поэтому регулярно голодающие люди реже подвержены заболеваниям.

Мнения экспертов относительно краткосрочного голодания разнятся. Некоторые специалисты считают его полезным для здоровья, другие отмечают, что оно может спровоцировать проблемы с обменом веществ и набором веса.