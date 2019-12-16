В Домодедово грабители вырвали у мужчины сумку с пятью миллионами рублей — видео

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В настоящее время один из злоумышленников задержан, ему может грозить до семи лет тюрьмы.

В Домодедово два грабителя напали на мужчину вблизи аэропорта и украли у него сумку, в которой находилось пять миллионов рублей. После того как потерпевший попытался догнать и отобрать своё, один из них несколько раз ударил его по голове, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Мужчина догнал правонарушителей, однако один из них ударил его несколько раз по голове, после чего потерпевший прекратил преследование. Общий ущерб составил пять миллионов рублей, — рассказала начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.

Полицейские просмотрели записи с камер и задержали злоумышленника по месту проживания в городе Реутове, им оказался 27-летний фитнес-тренер из Волгоградской области. Соучастника пока ищут, его личность устанавливается.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж", ему может грозить до семи лет тюрьмы, суд принял решение поместить мужчину под стражу.

Ранее сообщалось, что в Северной столице задержали 28-летнего мужчину, ограбившего 92-летнюю жительницу блокадного Ленинграда.

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