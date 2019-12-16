В Домодедово грабители вырвали у мужчины сумку с пятью миллионами рублей — видео

В настоящее время один из злоумышленников задержан, ему может грозить до семи лет тюрьмы.

В Домодедово два грабителя напали на мужчину вблизи аэропорта и украли у него сумку, в которой находилось пять миллионов рублей. После того как потерпевший попытался догнать и отобрать своё, один из них несколько раз ударил его по голове, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

— Мужчина догнал правонарушителей, однако один из них ударил его несколько раз по голове, после чего потерпевший прекратил преследование. Общий ущерб составил пять миллионов рублей, — рассказала начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.

Полицейские просмотрели записи с камер и задержали злоумышленника по месту проживания в городе Реутове, им оказался 27-летний фитнес-тренер из Волгоградской области. Соучастника пока ищут, его личность устанавливается.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж", ему может грозить до семи лет тюрьмы, суд принял решение поместить мужчину под стражу.

Ранее сообщалось, что в Северной столице задержали 28-летнего мужчину, ограбившего 92-летнюю жительницу блокадного Ленинграда.