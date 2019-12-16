В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в ФРГ

Авторы инициативы напомнили, что русский является официальным рабочим языком в нескольких международных организациях, среди которых ООН, Совет Европы, ОБСЕ и ШОС.

Депутаты Левой партии обратились к Федеральному правительству Германии с просьбой прояснить ситуацию с русским языком, которому уделяется слишком мало внимания. Об этом сообщает RT.

В документе отметили, что в стране проживает около шести миллионов русскоязычных людей, однако в качестве школьного предмета язык не получает достаточной поддержки со стороны Министерства культуры федеральных земель.

— Приверженность предмету и курс на укрепление русского языка в школах имеют место лишь в очень немногих землях, — подчеркнули депутаты в своём запросе.

Авторы инициативы напомнили, что русский является официальным рабочим языком в нескольких международных организациях, среди которых ООН, Совет Европы, ОБСЕ и ШОС. В своём запросе они попросили уточнить, есть ли у правительства повестка для изучения русского языка как иностранного для "взаимопонимания между народами" и сотрудничества с Россией, если да — то какова она.