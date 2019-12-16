"Роскосмос" планирует отправить корабль на МКС за рекордные 2 часа

Специалисты "Роскосмоса" собираются отправить корабль к Международной космической станции по сверхкороткой программе — всего за два часа. Планируется, что данные испытания пройдут в 2020 году. Об этом сообщается в видеоролике, представленном в ходе пресс-конференции на космодроме Восточный.

— До МКС — за два часа! Будет протестирована одновитковая схема полёта космических кораблей к станции, — цитирует сообщение РИА "Новости".

Генеральный директор космической госкорпорации Дмитрий Рогозин заметил, что в ближайшее время планируется осуществить полёт на МКС по двухвитковой системе. Такой полёт займёт у корабля 3,5 часа.

Ранее сообщалось, что стартовый комплекс для сверхтяжёлой ракеты "Енисей" начнут строить в 2022 году.