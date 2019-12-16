Москвичи смогут записать новогодние поздравления для пассажиров транспорта

Москвичам предложили записать новогодние аудиосообщения для автобусов частных перевозчиков в рамках бесплатной акции "Голос пассажира". Об этом сообщили на сайте мэра столицы.

— Поздравления с Новым годом и Рождеством будут транслировать в салонах автобусов частных перевозчиков с 25 декабря по 8 января. Все желающие могут записать аудиосообщения для пассажиров, а также персональные пожелания для близких, — отмечается в заявлении.

Записать своё поздравление можно будет 21 и 22 декабря в студии звукозаписи, которая находится по адресу улица Маршала Бирюзова, дом 17.

Акция "Голос пассажира" проводится каждый год. Записи транслируются в транспорте всех коммерческих перевозчиков. По словам главы учреждения "Организатор перевозок" Павла Павлова, сейчас в столице 248 таких направлений.

Ранее сообщалось, что Москву к Новому году украсило 130 километров гирлянд и 150 тысяч игрушек.