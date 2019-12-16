Депздрав призвал бежать к врачу вместо работы при ОРВИ

Ломота в теле, кашель, насморк, общее недомогание, першение в горле — ещё не все признаки простуды, при которых следует обратиться в клинику.

Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на врача общей практики Консультативно-диагностического центра № 6 столичного Департамента здравоохранения Ольгу Макарову.

По её словам, в период смены сезонов, когда погода ещё не устойчивая и столбик ртутного термометра колеблется в разные стороны, люди особенно подвержены простудным заболеваниям. При этом, обзаведясь одним, а то и несколькими серьёзными признаками ОРВИ, россияне пытаются переносить болезнь на ногах и продолжают ходить на работу.

— Выходя на работу, болеющие люди подвергают риску заражения сотрудников, работающих с ними. Поэтому при первых признаках недомогания, даже при отсутствии температуры, необходимо обратиться к врачу и взять больничный, — заявила врач.

При этом, по словам Макаровой, записаться к доктору следует даже в том случае, если температура тела не повышена. Она хоть и является одним из индикаторов болезни и влияет на выдачу листа нетрудоспособности, однако бывают и исключения: к примеру, появление боли в горле без повышенной температуры — признак отёка, воспаления или повреждения слизистой.

— В любом случае рекомендуется обратиться к врачу, чтобы минимизировать риск возникновения побочных эффектов и осложнений, — заключила врач.

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