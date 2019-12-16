Россиянку включили в список самых заметных миллиардеров года по версии Forbes

Основательницу интернет-магазина Wildberries Татьяну Бакальчук включили в список самых заметных новых миллиардеров года по версии издания Forbes.

Авторы рейтинга отметили, что в 2018 году выручка основанной Бакальчук компании составила почти 1,9 миллиарда долларов.

— Бывшей учительнице английского языка удалось в этом году пересечь невероятный рубеж: она стала второй женщиной-миллиардером в России, — отметили в статье.

Самой молодой среди наиболее заметных миллиардеров оказалась Кайли Дженнер, основавшая бренд Kylie Cosmetics.

В топе оказались инвесторы Герберт Вертхайм и Орландо Браво, а также производитель алкогольного напитка Энтони фон Мэндл.

Ранее сообщалось, что журнал Forbes оценил состояние владелицы интернет-магазина Wildberries и признал её второй женщиной-миллиардером в России.