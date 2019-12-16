Четыре человека погибли в массовом ДТП в Мордовии

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Несколько автомобилей столкнулись под Саранском, в результате чего погибло четыре человека, сообщает паблик VK "Пропаганда УГИБДД Мордовии".

По предварительным данным, поздно вечером 15 декабря на 27-м километре трассы М-5 "Урал" водитель "фольксвагена" выехал на встречку и столкнулся с "тойотой", после чего в последнюю врезался ВАЗ-21124, а в него — "рено".

В результате водитель и три пассажира "фольксвагена" погибли на месте, пассажир "тойоты" и три пассажира ВАЗа получили травмы и госпитализированы.

Проводится проверка, выясняются причины произошедшего.

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