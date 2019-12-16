В России нашли чай с пестицидами и ядами

В одном из якобы органических товаров обнаружили вещество, которое запрещено во всём мире.

Эксперты "Роскачества" исследовали 24 вида различных органических продуктов и нашли пестициды в двух марках чая.

Проверку не прошли чай из Шри-Ланки Richman и товар из России "Мацеста". В обоих продуктах специалисты нашли несколько видов пестицидов.

А в составе чая марки Richman также оказался гексахлорбензол — политропный яд, который запрещён во всём мире.

— Орган по сертификации, выдавший документы "Мацесте", — Институт этической и экологической сертификации Италии (ICEA) — уже несколько лет не работает в России. Как сообщили в ICEA, срок действия выданного ими сертификата закончился ещё в 2012 году, — отметили в пресс-службе "Роскачества".

В результате исследования чайной марке "Мацеста" пришлось сменить упаковку с пометкой об органической продукции, которая не соответствовала действительности.