В Шереметьево установят автоматические кабины паспортного контроля

Воспользоваться ими смогут пока только совершеннолетние жители России, не имеющие ограничений в возможности передвижения.

В новом терминале "C" аэропорта Шереметьево планируется установить первые в России автоматические кабины паспортного контроля. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на председателя совета директоров компании — производителя кабин "Газинтех" Андрея Рудакова.

Автоматическая система паспортного контроля тестировалась в России почти полтора года. Для этого в терминале "Е" аэропорта Шереметьево была установлена одна кабина, через которую за это время прошло десять тысяч человек.

Теперь планируется установить по десять таких кабин на прилёт и на вылет в новом терминале "С" в Шереметьево. На данный момент идёт согласование системы со службами пограничного контроля, чьё разрешение необходимо для реализации идеи.

— В терминале "С1" планируется установить кабины, прохождение через которые пока будет доступно только совершеннолетним гражданам РФ, у которых не ограничены возможности передвижения. А в дальнейшем мы ожидаем, что в рамках второй очереди терминала "С" будут установлены кабины, через которые смогут проходить и иностранные граждане, — рассказал Рудаков.

Если пассажиру необходим штамп о прохождении контроля в паспорте, он может обратиться к сотрудникам погранслужбы, которые будут находиться рядом с кабинами для помощи пассажирам в случае появления вопросов и трудностей.

Ранее Лайф рассказывал, что московский аэропорт Внуково с десятого декабря перестал принимать электронные посадочные талоны.