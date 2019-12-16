"Весна прошла давно, ещё не сел никто". "Квартал-95" спел Зеленскому о коррупции

Речь идёт о предвыборных словах, а в частности о намерении разобраться с коррупционерами в кратчайшие сроки.

Артисты юмористической студии "Квартал-95" напомнили президенту Украины Владимиру Зеленскому о его предвыборных обещаниях. Видео с песней бывших коллег украинского лидера опубликовала в своём инстаграме его пресс-секретарь Юлия Мендель.

— Весна прошла давно, ещё не сел никто, а что, зимой у вас сажать не принято? — спели артисты.

Таким образом ему напомнили о предвыборных обещаниях, а в частности о намерении разобраться с коррупционерами в кратчайшие сроки. Сам глава государства в тот вечер присутствовал в зале.

Ранее украинский лидер заявил, что его страна ведёт "две войны", одну из которых — с коррупцией.