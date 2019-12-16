Асад: США продают Турции нашу нефть

По словам сирийского лидера, Анкара тем самым является соучастником Вашингтона в воровстве.

Президент САР Башар Асад заявил, что США продают Турции нефть с сирийских месторождений, захваченных ими. Об этом он сказал в интервью китайскому телеканалу Phoenix.

По словам главы государства, ранее эти месторождения захватывались террористами "Джебхат ан-нусры"*, а после — ИГИЛ*.

— Когда ИГИЛ пришло и вывело оттуда "ан-Нусру", а точнее, они слились, то они стали воровать эту нефть и продавать. Кому? Продажи шли через Турцию. А теперь США крадут нефть и продают Турции. Турция — соучастник, для неё это не проблема, Турция готова, — объяснил Асад.

Ранее глава США Дональд Трамп на фоне турецкой военной операции на северо-востоке Сирии вывел из региона большую часть своих войск. Американские военнослужащие в небольшом количестве остаются на юге страны и на востоке, где они, по словам Пентагона, помогают местным курдским формированиям охранять месторождения нефти.

При этом, по словам Асада, американские политики занижают истинную цифру и говорят о сотнях военных только для того, чтобы не злить пацифистов.

США и их союзники с 2014 года проводят в САР и Ираке военную операцию против ИГИЛ, причём в Сирии действуют без разрешения официальных властей.

* Организации запрещены в России решением Верховного суда.