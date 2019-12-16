Слуцкая — об уходе Загитовой из спорта: Никто не вправе осуждать её

Российская фигуристка Ирина Слуцкая прокомментировала заявление олимпийской чемпионки Алины Загитовой об уходе из спорта.

— Никто не вправе осуждать её, потому что она взрослый человек и сама приняла это решение, а мы, как поклонники, зрители и коллеги, должны это решение уважать, — написала Слуцкая в Instagram.

Спортсменка отметила, что Загитова сделала всё, что могла и поклонники должны поддержать её.

— Мы надеемся увидеть её вновь на большом льду, — добавила фигуристка.

Напомним, ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры. При этом она заверила, что многие неправильно поняли её, сочтя уход окончательным. Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко прокомментировали уход спортсменки, из-за чего возник скандал с тренером фигуристки.