Мосгорсуд временно заблокировал трансляции футбольных матчей АПЛ на Twitch

В своём иске Rambler Group требует от сервиса Twitch прекратить "пиратские трансляции" матчей и выплатить компенсацию в размере 180 миллиардов рублей.

Московский городской суд после иска "Рамблер интернет холдинга" временно заблокировал прямые трансляции футбольных матчей Английской футбольной премьер-лиги на сайте стриминговой платформы Twitch. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

— ООО "Рамблер интернет холдинг" нашёл свой контент (прямые трансляции кубков Англии по футболу) на сайте в сети Интернет "Твич интерактив" и написал заявление в Мосгорсуд о наложении обеспечительных мер, чтобы они успели подать само исковое заявление в течение 15 суток, — объяснил собеседник агентства.

Он добавил, что со своей стороны суд выполнил обеспечительные меры, заблокировав показ трёх сезонов матчей Премьер-лиги Англии.

Как уточняется, в своём иске Rambler Group требует от сервиса Twitch прекратить "пиратские трансляции" матчей АПЛ и выплатить компенсацию в размере 180 миллиардов рублей. В рамках иска компания также требует заблокировать платформу на территории России.

Rambler Group приобрела эксклюзивные права на трансляцию матчей АПЛ в 2019 году и в качестве площадки использует онлайн-кинотеатр Okko. Причиной конфликта стало то, что на Twitch обнаружили "пиратские" трансляции этих матчей.