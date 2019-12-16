Новый год принесёт в Москву снегопады и несильные морозы

Синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей России в январе. Где-то месяц окажется теплее нормы, а где-то ощутимо похолодает.

В Москве температура воздуха превысит январскую норму на один градус, при том что обычно в это время столбики термометров показывают минус 5–10 градусов днём и до минус 15 градусов ночью. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина "Российской газете".

Температура воздуха, превышающая климатическую норму, также ожидается на юге европейской территории, в Поволжье, на Урале (кроме Челябинской области), на востоке Центрального округа, на севере Сибири, на западе Якутии, в Амурской области и Хабаровском крае.

Холоднее обычного будет на западе Мурманской области, на севере и юго-западе Карелии и на западе Ленинградской области. Жителей Омской, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай, центральных и южных районов Красноярского края и Тувы ожидает прохладный январь.

На северо-востоке Якутии, Чукотке и в континентальных районах Магаданской области первый месяц года будет очень холодным.

Большое количество осадков с возможностью снегопадов прогнозируется в центральной части страны. В регионах, где ударят сильные морозы, скорее всего, осадков будет мало.

В феврале и марте в европейской части России, в том числе в Москве, температура будет в пределах нормы.

Прогнозы пока предварительные, более точная информация о погоде в январе появится в конце текущего месяца.

Напомним, что синоптики обещают москвичам тёплый декабрь.