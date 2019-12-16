Кубанские волонтёры спасали пса, но нашли на дороге брошенного малыша — видео

Отчим ребёнка заявил, что тот выбросил из машины шапку и они остановились, чтобы её найти.

В Краснодарском крае на обочине трассы Ейск — Копанская волонтёры нашли четырёхлетнего ребёнка, которого бросил отчим. Лайф публикует кадры с места происшествия.

Мальчика обнаружила женщина, которая везла в больницу сбитую собаку. Когда она начала задавать вопросы, плачущий Лёша почти ничего не смог сказать и разговорился только после того, как сел в машину. По его словам, он приехал с отчимом на маленьком грузовике, мужчина высадил ребёнка и уехал. Женщина передала малыша в полицию города Ейска и написала заявление.

Позже правоохранителям удалось найти отчима Лёши. Тот заявил, что ребёнок выбросил из машины шапку и они остановились, чтобы её найти. Мужчина якобы отправился на поиски и приказал мальчику сидеть в машине. Когда он вернулся, его на месте не оказалось, но отчим видел, что какая-то женщина посадила его пасынка в чёрную машину.

В его версии произошедшего не совпадает, по крайней мере, одна деталь: у женщины, заметившей мальчика, серебристый автомобиль.

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