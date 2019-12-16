Солдату-срочнику, расстрелявшему сослуживцев в Забайкалье, продлили арест

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Рамиль Шамсутдинов. Фото © Соцсети

Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему сослуживцев в воинской части в Забайкалье, продлили арест на четыре месяца. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя суда.

По его данным, заседание состоялось ещё 13 декабря, где молодому человеку был продлён срок ареста до 25 апреля.

Напомним, 25 октября военнослужащий Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам при смене караула в закрытом посёлке в Забайкальском крае. Восемь человек погибли, двое были ранены. Одной из причин расстрела называют дедовщину.

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