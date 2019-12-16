Мать и отчим ребёнка с вросшей в колени гречкой частично признали вину в пытках

В Омске мать и отчим восьмилетнего мальчика, ставившие его коленями на гречку, частично признали свою вину в пытках. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру области.

— Не согласны, что их действия можно квалифицировать как истязания и пытки, а также не согласны с квалифицирующим признаком о том, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, — говорится в сообщении.

Напомним, восьмилетнего мальчика наказывали, заставляя стоять на гречке часами, избивали и дёргали за волосы. Все издевательства отчим снимал на камеру. Ребёнку пришлось делать операцию на коленях, так как крупа вросла в кожу. Его мать заявила, что сама разрешила своему любовнику такой вид наказания.