Слух: в России скоро появятся телевизоры Vsmart, которые озадачат Xiaomi

Анонимные источники сообщили первые подробности о телевизорах Vsmart: характеристики, примерные цены и период релиза.

Инсайдер, близкий к делам компании, рассказал Лайфу, что вьетнамцы представят сразу пять моделей — от 43 до 55 дюймов. Каждая модель получит IPS-матрицу с поддержкой современных стандартов 4К и HDR10. Главными фишками устройств станут чрезвычайно низкое время отклика и высокая частота обновления, что позитивно скажется на использовании экранов в связке с игровыми консолями и даже ПК. Как и смартфоны, телевизоры Vsmart производятся на собственном заводе.

Устройства будут работать на чистом Android TV. Как следствие, появится голосовое управление через Google Assistant. Очевидно, компания надеется сделать ТВ хабом для умного дома, планы на который Vsmart озвучивала с самого начала.

Незадолго до этого в Telegram появилась информация о том, что все телевизоры Vsmart появятся в РФ в первом квартале 2020 г. Инсайдер из мессенджера настаивает, что цены вьетнамских новинок будут соответствовать аналогам от Xiaomi. Источник Лайфа не в курсе планов российского офиса относительно локальной стоимости, однако, по его словам, если исходить из вьетнамских прайсов, цены некоторых моделей Vsmart и Mi TV действительно будут пересекаться.