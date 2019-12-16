Нежные, но с лопнувшим брюшком. "Росконтроль" проверил шпроты

Самые дорогие среди проверенных образцов — латвийские KAIJA, они стоят около 135 рублей. А самые бюджетные — Gold Fish (91,75 рубля).

Эксперты "Росконтроля" проверили шпроты в масле из российских магазинов. В лабораторию отправились образцы "5 морей", "БАРС", Gold Fish, "Главпродукт" (все — Россия) и KAIJA (Латвия). В итоге все они признаны безопасными, однако мелкие нарушения всё же нашлись.

— Все проверенные образцы обладают приятным, характерным для копчёной рыбы вкусом, без горечи и постороннего привкуса. Никакого постороннего запаха замечено не было, консистенция плавников и костей мягкая, а самой рыбы — нежная. Единственное, у ТМ "5 морей" и "БАРС" она хоть и нежная, но немного суховатая, — говорится в исследовании.

Незначительные нарушения выявили у шпрот Gold Fish, "Главпродукт" (тушки рыб со сползшей кожицей), "5 морей" и "Барс" (тушки с лопнувшим брюшком).

Самыми солёными шпротами оказались "БАРС", а меньше всего соли в образцах "5 морей" и KAIJA.

Что касается цвета кожи, то образцы российских брендов имеют равномерный золотистый или тёмно-золотистый оттенок. А латвийские — тёмно-серебристый.

Больше всего рыбы положили в свои консервы "БАРС" и "Главпродукт" — 76 и 78% соответственно. У остальных образцов этот показатель на уровне 70–71%.

Все шпроты оказались безопасными — пестицидов в них не обнаружено, содержание токсичных элементов не превышает допустимого значения.