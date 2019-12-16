Бывший бойфренд Даны Борисовой приехал к ней ночью с полицией

Ночью к дверям квартиры телеведущей Даны Борисовой приезжали полиция и скорая помощь во главе с её бывшим избранником Максимом Аксёновым. Об этом звезда рассказала в своём блоге в "Инстаграме".

По словам телеведущей, её дочь Полина намочила рукопись книги, над которой уже долгое время работает Борисова, а затем выбросила её, испугавшись своего поступка. Видимо, после произошедшего девочка позвонила отцу, который приехал посреди ночи с нарядом полиции и скорой помощью.

Медики осматривали Полину на предмет избиения, сообщает телеведущая.

Затем отец девочки, назвав Борисову "наркоманкой с залитыми глазами", увёз Полину с собой. Позже телеведущая сообщила, что Аксёнов также забрал с собой шпица Мишель, которым звезда очень дорожит. Сейчас Борисова находится в поисках юриста, чтобы вернуть собаку назад.

Ранее Лайф рассказывал о том, что блогеры обвинили Дану Борисову в мошенничестве.