Создатель сервиса знакомств Dating вошёл в список 200 богатейших россиян

Состояние предпринимателя на данный момент оценивается в 750 миллионов долларов.

Создатель одного из крупнейших в мире сервисов знакомств Dating.com Дмитрий Волков попал в список двухсот богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Об этом сообщается на официальном сайте самого издания.

Свою индустрию предприниматель ограничивает не просто сервисом знакомств, но и поиском новых связей в широком смысле этого слова (не только для романтических отношений). Сейчас его состояние, по оценке Forbes, уже превышает 750 миллионов долларов.

Волков совместно с его бизнес-партнёром Аллой Губенко в конце октября этого года объединили активы и создали компанию Dating.com Group, в которую вошли такие сервисы знакомств, как Dating.com, DateMyAge, Cherish, Tubit, AnastasiaDate, ChinaLove, AsianDate и Amolatina.

По признанию Волкова, общая аудитория всех приложений и сайтов, принадлежащих им, составляет около 73 миллионов зарегистрированных пользователей, а выручка по итогам 2018 года достигла 200 миллионов долларов. При этом бизнесмен оптимистично смотрит в будущее и планирует, что выручка будет возрастать на 15–20% в год.

— Если 30 лет назад большинство людей в 25 лет были женаты, то сейчас большинство мужчин и женщин в 25 лет не женаты и не замужем: теперь сам процесс дейтинга — это часть жизни, а не короткий период перед свадьбой, — объясняет успех своего бизнеса предприниматель.

В заключение Волков отметил, что планирует расширять свой бизнес и выходить на международный рынок. В конце ноября 2019-го компания полностью купила американский сервис Dil Mil для экспатов из Индии за 50 миллионов рублей.

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