Власти Приморья вынесли на голосование вопрос о выходном 31 декабря

Власти Приморского края запустили в "Инстаграме" голосование, предложив жителям региона решить, нужен ли им выходной 31 декабря.

— 31 декабря объявлен в стране рабочим днём. Однако этот день может стать выходным по усмотрению главы региона. Губернатор Олег Кожемяко заявил, что, принимая решение, он прежде всего будет ориентироваться на мнение жителей края, — отметили в опубликованном посте.

Среди предложенных вариантов — сделать 28 декабря рабочим, а 30 и 31 декабря выходными или просто сделать выходной в последний день месяца без переноса рабочего дня. Также людям предоставили возможность воздержаться, выбрав вариант "мне всё равно".

В России с начала декабря ведутся дискуссии о том, делать или не делать 31 декабря официальным выходным днём. "Флешмоб выходного 31 декабря" поддержали руководители ряда регионов. Это Крым, Ленинградская, Томская, Псковская, Сахалинская, Кировская, Свердловская, Курганская, Орловская, Владимирская области, Ставрополье, Карачаево-Черкесия и ряд других.