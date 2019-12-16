Украина назвала возможные сроки объявления перемирия в Донбассе

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Военнослужащие Народной милиции ЛНР покидают зону разведения сил и средств на участке в районе Золотого в октябре. Фото © Александр Река / ТАСС (архивное)

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко надеется, что новое перемирие в Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря. Об этом он сообщил в интервью УНИАН.

Объявление о прекращении огня будет 20 или 21 декабря. И мы посмотрим, возможен ли дальнейший прогресс, — сказал министр.

По словам Пристайко, на саммите в "нормандском формате" стороны договорились о некоторых решениях, среди которых обмен пленными по формуле "всех на всех" и прекращение огня на всей линии соприкосновения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи "нормандской четвёрки" признался, что не знает, как контролировать режим прекращения огня в Донбассе.

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