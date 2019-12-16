Завершено расследование дела в отношении экс-главы Серпуховского района

Завершилось расследование уголовного дела в отношении экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в мошенничестве, взяточничестве и ряде других преступлений, сообщает журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
— Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, — сообщила она.
Шестуну предъявлено обвинение по статьям "Мошенничество", "Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступлений", "Незаконная предпринимательская деятельность" и "Получение взятки в особо крупном размере".
Напомним, Александр Шестун был главой района с 2003 по 2018 год. В течение всего срока на этом посту, по мнению СК РФ, он занимался предпринимательской деятельностью через подставных лиц и совершал аферы вместе с сообщниками. После ареста Шестун пытался два раза покончить жизнь самоубийством. В июле СКР предъявил окончательное обвинение по делу экс-главы.
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